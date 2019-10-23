В Гомеле подростки испытывали электрошокер на школьниках

Инспекторы ИДН выяснили, что накануне сын заявительницы вместе с другом шел мимо средней школы №72. На их пути оказалась компания молодых людей, которые развлекались, жаля друг друга электрошокером.





Увидев случайных прохожих, парни налетели на ребят и начали испытывать на них средство, предназначенное исключительно для самообороны. Один подросток пострадал от удара током, второй был сильно испуган.





Сотрудники милиции нашли подозреваемых в совершении хулиганских действий. Ими оказались 17-летний и 15-летний жители областного центра, которые ранее попадали в поле зрения правоохранителей. Старший, к слову, судим за совершение грабежа, сообщает УВД Гомельского облисполкома.