Вот и погрелись. После выходных обещают снег





Средняя за вторую декаду температура воздуха составила +12,9°С, что на 6°C выше климатической нормы: такой температурный режим характерен для первой половины сентября.





До конца недели еще сохранится теплая погода, но уже в начале следующей недели существенно похолодает. В последние дни октября установится холодная погода, местами пройдут осадки — дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.





24 октября, в четверг, при повышенном фоне атмосферного давления будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…8°С, местами +9…11°С; максимальная температура днем +11…17°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +18…20°С.





25 октября, в пятницу, преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…9°С, местами +10…11°С; максимальная днем +13…20°С, в южных районах до +22°С.





26 октября, в субботу, преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…9°С, местами +10…11°С, максимальная днем от +11°С по северу до +21°С по югу страны.





27 октября, в воскресенье, малоактивный атмосферный фронт вызовет местами, преимущественно по северной половине Беларуси, кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…11°С, максимальная температура днем +8…15°С, по югу до +19°С.









Уже в начале следующей недели похолодает.





28 октября, в понедельник, за атмосферным фронтом на территорию Беларуси начнет поступать холодный воздух с севера Скандинавии. Температура воздуха минимальная ночью составит +1…8°С, максимальная температура днем +5…12°С. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.





29 октября, во вторник, похолодание усилится. Местами по стране ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…+5°С, максимальная температура днем 0…+7°С.