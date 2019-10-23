Тело 15-летней девочки нашли на козырьке подъезда брестской многоэтажки
В Бресте после падения с высоты погибла 15-летняя девушка
Тело 15-летней брестчанки было обнаружено 22 октября примерно в 16.00 на бетонном козырьке, расположенном над подъездом одного из многоквартирных домов по ул. Московской.
При осмотре тела были обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты.
Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Известно, что девушка проживала в квартире на девятом этаже этого же дома.
Источник: belta.by
13:19 23/10/2019
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