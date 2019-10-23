Тело 15-летней брестчанки было обнаружено 22 октября примерно в 16.00 на бетонном козырьке, расположенном над подъездом одного из многоквартирных домов по ул. Московской.





При осмотре тела были обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты.





Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.









Известно, что девушка проживала в квартире на девятом этаже этого же дома.