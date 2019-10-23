Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Тело 15-летней девочки нашли на козырьке подъезда брестской многоэтажки

В Бресте после падения с высоты погибла 15-летняя девушка

Тело 15-летней брестчанки было обнаружено 22 октября примерно в 16.00 на бетонном козырьке, расположенном над подъездом одного из многоквартирных домов по ул. Московской. 

При осмотре тела были обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. 


Известно, что девушка проживала в квартире на девятом этаже этого же дома.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru