В минском аэропорту задержано несколько вылетов

Утренний рейс в киевский аэропорт “Борисполь” на 07:00 вылетел только в 12:00 по минскому времени. Задержка остальных вылетов составила около получаса.









В аэропорту по громкой связи пассажирам объявили, что вылеты задерживаются “в связи с закрытием воздушного пространства”, сообщает Еврорадио





В минском аэропорту сказали, что не могут назвать причину закрытия воздушного пространства, и посоветовали обратиться в “Белаэронавигацию”, добавив, что “аэропорт работает в штатном режиме”.





В пресс-службе "Белавиа" сказали, что 30 минут это ещё не задержка и вылеты опаздывают на 30 минут из-за пассажиров: "Мы ожидаем на эти рейсы опаздывающих пассажиров".