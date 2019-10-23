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В минском аэропорту задержано несколько вылетов

В среду, 23 октября, в национальном аэропорту “Минск” произошла задержка вылетов самолётов в Лондон, Берлин, Прагу, Франкфурт и Киев.

Утренний рейс в киевский аэропорт “Борисполь” на 07:00 вылетел только в 12:00 по минскому времени. Задержка остальных вылетов составила около получаса.

 

В аэропорту по громкой связи пассажирам объявили, что вылеты задерживаются “в связи с закрытием воздушного пространства”, сообщает Еврорадио.

В минском аэропорту сказали, что не могут назвать причину закрытия воздушного пространства, и посоветовали обратиться в “Белаэронавигацию”, добавив, что “аэропорт работает в штатном режиме”.

В пресс-службе "Белавиа" сказали, что 30 минут это ещё не задержка и вылеты опаздывают на 30 минут из-за пассажиров: "Мы ожидаем на эти рейсы опаздывающих пассажиров".
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