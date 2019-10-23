Вынесен приговор по уголовному делу о изнасиловании продавца в магазине одной из деревень Мозырского района
Напомним, что согласно информации СМИ «14 июля сего года в сельский магазин зашел неизвестный. Он спросил, работает ли здесь девушка, назвав ее имя. Продавец ответила отрицательно. Посетитель вышел, а через некоторое время вернулся и закрыл за собой дверь на засов. Затем он схватил продавщицу за волосы и потащил в подсобное помещение. Там изнасиловал ее, а потом потребовал деньги. В это время в закрытую дверь стали стучать покупатели. Нападавший забрал выручку (около 700 рублей) и скрылся.
Женщина запомнила приметы злоумышленника. В частности, у него отсутствовала фаланга указательного пальца левой руки (травма как результат работы на деревообрабатывающем станке). В тот же день предполагаемого преступника нашли в его доме. И несмотря на его отрицание вины и придуманное алиби, доказали причастность к преступлению. Нашлись и свидетели, видевшие злоумышленника рядом с магазином. Мужчину арестовали. В отношении него возбуждены уголовные дела по фактам совершения насильственных действий сексуального характера и кражи. Ранее задержанный был судим, в том числе за разбой…»
Как пишет "Жыццё Палесся", дело было рассмотрено на закрытом заседании, и сегодня, 23 октября, вынесен приговор.
Обвиняемый признан виновным «в совершении полового сношения вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с угрозой его применения к женщине, т.е. изнасилование», также в его действиях признано наличие особо опасного рецидива преступления.
Подсудимый приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима, взыскать с него денежную компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей в пользу потерпевшей. Мера пресечения оставлена прежняя – содержание под стражей.
До вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в установленный срок.
11:55 23/10/2019
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