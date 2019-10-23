











Женщина запомнила приметы злоумышленника. В частности, у него отсутствовала фаланга указательного пальца левой руки (травма как результат работы на деревообрабатывающем станке). В тот же день предполагаемого преступника нашли в его доме. И несмотря на его отрицание вины и придуманное алиби, доказали причастность к преступлению. Нашлись и свидетели, видевшие злоумышленника рядом с магазином. Мужчину арестовали. В отношении него возбуждены уголовные дела по фактам совершения насильственных действий сексуального характера и кражи. Ранее задержанный был судим, в том числе за разбой…»





Как пишет "Жыццё Палесся", дело было рассмотрено на закрытом заседании, и сегодня, 23 октября, вынесен приговор.









Обвиняемый признан виновным «в совершении полового сношения вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с угрозой его применения к женщине, т.е. изнасилование», также в его действиях признано наличие особо опасного рецидива преступления.





Подсудимый приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима, взыскать с него денежную компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей в пользу потерпевшей. Мера пресечения оставлена прежняя – содержание под стражей.





До вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в установленный срок.



