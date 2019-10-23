Болезнь Паркинсона – хроническое дегенеративное заболевание, при котором человек теряет способность контролировать движения. По статистике, около 4% пожилых людей страдают от проявлений парксинсонизма, однако встречается это заболевание и у молодых. Лечат эту болезнь при помощи препаратов, компенсирующих недостаток дофамина в организме – именно его дефицит часто и приводит к такому диагнозу.





"Пожилые люди, которые "дружат" с Паркинсоном в панике. Из аптек в регионах исчез препарат "Синдопа". В Минске остатки есть только в госаптеках", – обратились в Sputnik читатели из Минской области.





Действительно, во всем регионе нет этого лекарства, заканчивается и его аналог. Пока остается еще один препарат, однако он в два раза дороже – и найти его тоже можно не везде.





"Нет, этого препарата сейчас в продаже нет", – сообщили Sputnik в одной из борисовских аптек.









Как утверждают представители аптек, минимальные запасы еще остались, а поставки лекарства производитель обещает обеспечить в ноябре.





Заканчивается лекарство также в Брестской области – при этом в регионе нет аналогов. Обеспокоены и пациенты из других регионов республики.





"Пропажа" этого лекарства – не первый "сбой" в поступлении препаратов за последнее время. Так, в Беларуси закончилась вакцина от вируса папилломы человека – также из-за отсутствия поставок со стороны производителя.



