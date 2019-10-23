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Пациенты жалуются на отсутствие лекарства от болезни Паркинсона в аптеках

Пациенты сообщают об отсутствии в аптеках нескольких регионов Беларуси лекарств от болезни Паркинсона, об этом Sputnik рассказали обеспокоенные граждане.

Болезнь Паркинсона – хроническое дегенеративное заболевание, при котором человек теряет способность контролировать движения. По статистике, около 4% пожилых людей страдают от проявлений парксинсонизма, однако встречается это заболевание и у молодых. Лечат эту болезнь при помощи препаратов, компенсирующих недостаток дофамина в организме – именно его дефицит часто и приводит к такому диагнозу.

"Пожилые люди, которые "дружат" с Паркинсоном в панике. Из аптек в регионах исчез препарат "Синдопа". В Минске остатки есть только в госаптеках", – обратились в Sputnik читатели из Минской области.

Действительно, во всем регионе нет этого лекарства, заканчивается и его аналог. Пока остается еще один препарат, однако он в два раза дороже – и найти его тоже можно не везде.

"Нет, этого препарата сейчас в продаже нет", – сообщили Sputnik в одной из борисовских аптек.


Как утверждают представители аптек, минимальные запасы еще остались, а поставки лекарства производитель обещает обеспечить в ноябре.

Заканчивается лекарство также в Брестской области – при этом в регионе нет аналогов. Обеспокоены и пациенты из других регионов республики.

"Пропажа" этого лекарства – не первый "сбой" в поступлении препаратов за последнее время. Так, в Беларуси закончилась вакцина от вируса папилломы человека – также из-за отсутствия поставок со стороны производителя.
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