Надежда рассказала В частности, собственница квартиры в доме № 3 на ул. Пташукарассказала Минск-Новости , что более двух месяцев из крана периодически, в основном по вечерам, течет грязная вода. Она отметила, что общалась с жителями других домов Лошицы-9, которые имеют аналогичные претензии. С чем это связано и какие меры принимаются, информации не было.









Ситуацию прояснили в УП «Минскводоканал».





Как сообщила заместитель начальника производства «Минскводопровод» Наталья Сазанова, в последнее время в контакт-центр ЖКХ на номер 115 от жителей микрорайона Лошица-9 поступали заявки, связанные с качеством водопроводной воды, также на предприятие было направлено несколько писем.





По всем обращениям проведены проверки: специалисты выезжали на место и брали пробы воды на вводе в дом. Совместно с работниками ЖЭУ № 4 Ленинского района (службы ЖКХ отвечают за состояние внутридомовых водопроводных труб) посетили и некоторые квартиры, где также взяли пробы.





— Так как в жалобах утверждалось, что вода грязная, ржавая, лабораторный анализ проводился по пяти показателям: на мутность, запах, привкус, цветность, содержание железа, — сказала Н. Сазанова. — По всем отобранным пробам получен результат, что питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ99. Тем не менее мы не исключаем, что у жителей были основания для обращений. Поэтому принимается ряд системных мер.





По согласованию с ЖКХ и администрацией Ленинского района уже начата плановая промывка наружных и внутридомовых сетей централизованного водоснабжения в микрорайонах Лошицы № 1, 2, 9, а также внеплановая в микрорайонах № 3, 4, 6. Работы во всех микрорайонах продлятся 2–2,5 месяца.





По словам специалиста, период промывки с отключением наружных трубопроводов в том или ином жилом квартале составит 6–8 часов. Около 85% сетей будут отключаться ночью, что не создаст особых неудобств. В обязательном порядке к домам доставят цистерны с питьевой водой, возле подъездов расклеят соответствующие объявления.









Могут ли жители претендовать на какую-либо компенсацию, пояснила заместитель начальника ЦРП «Водосбыт» УП «Минскводоканал» Лия Перевалушко:





— Согласно постановлению Совета Министров от 27 января 2009 г. № 99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», перерасчет платы в случае оказания услуги водоснабжения с недостатками или ее неоказания производится на основании претензионного акта.





Если речь идет о качестве воды, то проводится экспертиза в лаборатории «Минскводоканала». Выезд специалиста, отбор проб и последующий лабораторный анализ для потребителя бесплатны. Вместе с тем жильцы по желанию и за свой счет могут обратиться в стороннюю организацию для проведения независимой экспертизы.





Если подтвердится, что качество воды не соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам, будет сделан перерасчет за период от даты поступления обращения до даты вынесения заключения. При этом размер платы за услугу холодного водоснабжения уменьшается на 10%.









Сейчас тариф на холодное водоснабжение в Минске составляет 0,8338 рубля за 1 куб. м.