Шварценеггер едва не умер во время операции на сердце





Инцидент произошел в минувшем году, когда 72-летний актер перенес шестую операцию на сердце. В марте 2018 года Шварценеггеру заменили неисправный легочный клапан в сердце, но во время операции неожиданно возникли осложнения, все едва не закончилось летально.





И хотя актер едва избежал смерти, по его словам, он думал лишь о том, как бы инцидент не нарушил его график съемок.





Уже спустя неделю после операции Арни вернулся в тренажерный зал и начал восстанавливать форму. Он добавил, что ему удалось это сделать и не исключил, что в новой части "Терминатора" может появиться на экранах без одежды.









"Я все еще могу это сделать, все еще могу появиться на экране голым. Случай на операции стал своего рода сюрпризом, но я никогда не боялся таких вещей. На минуту я забеспокоился, что съемки "Терминатора 6" слишком скоро, но сразу подумал, что фильм – отличный повод привести себя в форму. Я в кратчайшие сроки вернулся в спортзал. Большинство людей чересчур берегут себя после операции", – признался Шварцнеггер.





Добавим также, что спустя четыре месяца после операции актер был уже на съемочной площадке. По его словам, он до сих пор не готов еще уйти из кино, несмотря на свой возраст.



