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Борьба со зноем: в Катаре включили уличные кондиционеры из-за невыносимой жары

Ближневосточная страна придумывает всевозможные способы борьбы со зноем, даже перекрашивает дороги в синий цвет.

В Катаре устанавливают кондиционеры на улицах, пишет Daily Mail. Сообщается, что температура воздуха в стране сейчас достигает плюс 46 градусов по Цельсию. Именно из-за такой погоды предстоящий чемпионат мира по футболу там наметили на ноябрь — декабрь — в это время не так жарко. В 2018 году кондиционерами оснастили трибуны стадионов Катара.


По данным издания, в столице страны — Дохе — власти тестируют ещё один способ добиться более прохладной погоды: покрасили автодорогу на одной из улиц в синий цвет. Как пояснили специалисты, он хорошо отражает солнечный свет, то есть трасса меньше нагревается сама и меньше раскаляет воздух. По словам инженеров, обычный асфальт днём примерно на 20 градусов горячее воздуха именно из-за того, что он интенсивно поглощает тепло, пишет ru.oxu.az


Отмечается, что новое покрытие также содержит специальные керамические микросферы, они отражают инфракрасное излучение. В порядке эксперимента такую дорогу сделали на участке длиной 250 метров. Похожие способы борьбы с убийственной жарой используют и в других городах мира. К примеру, в Лос-Анджелесе трассу покрасили особой охлаждающей краской.


 
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