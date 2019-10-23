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Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления

Сокращение потребляемых углеводов в пожилом возрасте, вопреки бытовавшим ранее представлениям, не улучшает здоровье и не продлевает жизнь.


К такому выводу пришли ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии. Результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress, пишет РИА Новости.

В ходе эксперимента ученые посадили на диету молодых и старых мышей. В результате выяснилось, что грызуны, которым после полового созревания давали на 40% меньше пищи, были здоровее в пожилом возрасте. Однако если сокращение калорий происходил у старых мышей, то продолжительность жизни не менялась по сравнению с грызунами, у которых сохранялся обычный режим питания.


Ранее итальянские эксперты пришли к выводу, что в сохранении молодости особую роль играет питание. Тем, кто не хочет столкнуться с преждевременным старением, диетологи советуют ввести в рацион не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса, что позволит сохранить достаточную мышечную массу. Кроме того, рекомендуется принимать в пищу молочные продукты, а также богатые фолиевой кислотой зелень и салат.
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