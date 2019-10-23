У иудеев наступил самый веселый праздник в году

В диаспоре праздник разделяется на два дня: в первый читают специальную молитву с просьбой о дожде, знаменуя тем самым начало нового зимнего сезона, а во второй читают заключительную часть Торы и опять начинают первую ее главу. В этот день достают все имеющиеся в синагоге свитки Торы и устраивают танцы и песни с ними. Танцами и всеобщим ликованием евреи выражают веру и любовь к Творцу.





Симхат Тора (на иврите - "радость Торы") - день завершения годичного цикла чтения иудейской священной книги (по традиции, каждую субботу евреи читают по одной главе), а также цикла осенних праздников. Отмечается на восьмой день (в диаспоре - восьмой и девятый) праздника Суккот. Как учат еврейские мудрецы, Всевышний подобен царю, пригласившему своих детей на пир. Когда приходит время расставаться, царь говорит: "Дети мои, задержитесь еще на один день, мне так жаль расставаться с вами".









Это самый веселый праздник в году. Вечером и утром молящиеся семь раз обходят биму (возвышение, на котором стоит стол или пюпитр для чтения свитка) со всеми свитками Торы в руках, извлеченными из Ковчега Завета. Возвращение свитков Торы в Ковчег сопровождается песнопениями. Верующие веселятся, танцуют. В синагоге в этот день принято вызывать к Торе всех присутствующих, даже маленьких детей.





Радость в этот праздник проистекает от осознания того, что Бог создал евреев особым народом, призванным служить Ему, напоминает о "кровной" связи еврейского народа со Всевышним.





В современном виде Симхат Тора празднуется с раннего Средневековья, когда был установлен годичный цикл чтения священной для иудеев книги вместо трехгодичного. Традиция же начинать новый цикл в тот же день появилась позже, чтобы, как сказано в еврейских священных книгах, "не дать возможности Сатане утверждать, что евреи рады завершению чтения, но не жаждут начать читать снова".



