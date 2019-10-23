По БТ призвали смягчить "наркотическую" статью 328

Кандидат в депутаты Станислав Шашок

С такой речью выступил на телеканале "Беларусь-3" Станислав Шашок — кандидат в депутаты по Юго-Западному избирательному округу №99 (Минск).





Парень сообщил, что является по образованию юристом и работает в правозащитной сфере. Он заявил, что в Беларуси чрезмерно жёсткое "антинаркотическое" законодательство. Основную проблему кандидат видит в том, что знаменитая статья 328 Уголовного кодекса фактически приравнивает

потребителей наркотиков к наркодилерам, пишет euroradio.fm









Он отметил, что по этой статье сидят десятки тысяч человек, которые получают большие сроки наказания. Между тем это преимущественно либо потребители наркотиков, либо мелкие распространители- "закладчики". А дела против серьёзных наркодилеров в Беларуси — единичные, заявляет Шашок.





Он сообщил, что его команда подготовила законопроект, который должен смягчить "антинаркотическое" законодательство.



