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По БТ призвали смягчить "наркотическую" статью 328

Государство должно перестать считать потребителей "травки" преступниками. Иначе есть опасность, что завтра она зачислит в преступники тех, кто употребляет алкоголь.

Кандидат в депутаты Станислав Шашок
С такой речью выступил на телеканале "Беларусь-3" Станислав Шашок — кандидат в депутаты по Юго-Западному избирательному округу №99 (Минск).

Парень сообщил, что является по образованию юристом и работает в правозащитной сфере. Он заявил, что в Беларуси чрезмерно жёсткое "антинаркотическое" законодательство. Основную проблему кандидат видит в том, что знаменитая статья 328 Уголовного кодекса фактически приравнивает 
потребителей наркотиков к наркодилерам, пишет euroradio.fm.


Он отметил, что по этой статье сидят десятки тысяч человек, которые получают большие сроки наказания. Между тем это преимущественно либо потребители наркотиков, либо мелкие распространители- "закладчики". А дела против серьёзных наркодилеров в Беларуси — единичные, заявляет Шашок.

Он сообщил, что его команда подготовила законопроект, который должен смягчить "антинаркотическое" законодательство.
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