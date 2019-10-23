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Самый дорогой за последние 4 года домен в белорусском Интернете продан. На что потратят вырученные деньги?

Самый дорогой за последние 4 года домен в белорусском сегменте Интернета продан на благотворительном аукционе за 20 100 рублей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе hoster.by — технического администратора национальных доменных зон .БЕЛ и .BY.

Специалисты отмечают, что на октябрьском аукционе доменов наблюдался настоящий «ценовой бум»: участники делали наиболее высокие ставки в этом году, а самый дорогой лот стал рекордсменом по стоимости за последние 4 года. Пальму первенства завоевал домен travel.by, однако ему не удалось побить абсолютный рекорд, зафиксированный в 2012-м. Тогда на аукционе за имя сайта casino.by отдали около 30 тыс. долларов в эквиваленте.

К слову, в октябре на благотворительных торгах выставили много привлекательных для бизнеса доменных имен, среди которых soft.by, beer.by, shina.by и шина.бел.

— Ставки на них подтверждают, что домены неизменно воспринимаются как ценные инвестиции, — прокомментировал «ценовой бум» генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев.


Напомним, в Беларуси регулярно проводятся благотворительные аукционы, не имеющие аналогов в мире, где выставляют исключенные из реестра домены .BY и .БЕЛ. Вырученные средства за минусом стандартной стоимости регистрации перенаправляются на поддержку детских домов по всей Беларуси. 

Так, за 9 месяцев 2019-го перечислено около 60 тыс. рублей, а за аналогичный период прошлого года – 42 460. За все время существования аукционов — с 2012 года — общая сумма благотворительных перечислений составила более 580 тыс. долларов.
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