Специалисты отмечают, что на октябрьском аукционе доменов наблюдался настоящий «ценовой бум»: участники делали наиболее высокие ставки в этом году, а самый дорогой лот стал рекордсменом по стоимости за последние 4 года. Пальму первенства завоевал домен travel.by, однако ему не удалось побить абсолютный рекорд, зафиксированный в 2012-м. Тогда на аукционе за имя сайта casino.by отдали около 30 тыс. долларов в эквиваленте.





К слову, в октябре на благотворительных торгах выставили много привлекательных для бизнеса доменных имен, среди которых soft.by, beer.by, shina.by и шина.бел.





— Ставки на них подтверждают, что домены неизменно воспринимаются как ценные инвестиции, — прокомментировал «ценовой бум» генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев.









Напомним, в Беларуси регулярно проводятся благотворительные аукционы, не имеющие аналогов в мире, где выставляют исключенные из реестра домены .BY и .БЕЛ. Вырученные средства за минусом стандартной стоимости регистрации перенаправляются на поддержку детских домов по всей Беларуси.





Так, за 9 месяцев 2019-го перечислено около 60 тыс. рублей, а за аналогичный период прошлого года – 42 460. За все время существования аукционов — с 2012 года — общая сумма благотворительных перечислений составила более 580 тыс. долларов.



