Блогер Сергей Николаев делится правилами основателя Microsoft, которые помогут выпускникам во взрослой жизни.





Билл Гейтс, выступая перед старшеклассниками, назвал 11 правил, которые подростки, по его мнению, никогда не узнали бы в стенах школы. Он подчеркнул, что ежедневное обучение оптимизму и политкорректности формирует поколение, далёкое от реальности, а это неизбежно приводит к неудачам во взрослом мире.





Правила для подростков от Билла Гейтса:





1. Жизнь несправедлива — привыкните к этому! Среднестатистический подросток использует фразу «Это несправедливо» 8,6 раз в день. Вы переняли её от своих родителей, которые говорили её так часто, что вы решили, что они должно быть самое идеалистическое поколение. Когда родители стали слышать эту фразу от вас, они поняли правило № 1.





2. Миру наплевать на вашу самооценку, в отличие от вашей школы. Жизнь будет требовать от вас закончить дело до того, как вы почувствуете себя уверенно. Это может шокировать. Обычно, когда завышенная самооценка встречается с реальностью, дети жалуются, что это несправедливо (смотрите правило № 1).





3. Вы не будете получать 40 000$ в год сразу после школы. Вы не станете вице-президентом компании со спутниковым телефоном в машине. Возможно, вам даже придётся носить униформу без ярлычка Gap.





4. Вы считаете, что учитель слишком требователен? Подождите, когда у вас появится начальник! Он не ваш преподаватель, поэтому может быть куда резче. Когда вы облажаетесь, он не спросит, как вы к этому относитесь.





5. Подавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки и бабушки использовали другое слово для раздачи котлет — они называли это возможностью. Их не смущала минимальная заработная плата. Им было бы стыдно все выходные обсуждать Курта Кобейна.





6. Если вы сели в лужу, это не вина ваших родителей. Ответственность за свою жизнь — это оборотная сторона фраз «Это моя жизнь», «Ты мне не указ» и других красноречивых прокламаций вашего поколения. После 18 финансовая ответственность лежит на вас. Не жалуйтесь на это, а то будете звучать, как бэби-бумер.





7. До вашего рождения ваши родители не были такими занудами, как сейчас. Они стали ими, оплачивая ваши счета, убирая за вами и выслушивая ваши рассуждения о себе любимом. Поэтому прежде, чем начнёте спасать мир от поколения своих родителей, вычистите мусор из собственной комнаты.









8. Ваша школа, может быть, и покончила с делением на лидеров и неудачников, но жизнь — нет. В некоторых школах не ставят плохих оценок, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённым. Усилия так же важны как и результат. Это не имеет ничего общего с реальной жизнью (смотрите правила № 1, № 2 и № 4).





9. Жизнь не поделена на семестры. У вас не будет ни летних, ни пасхальных каникул. На работе надо появляться каждый день, проводить там по восемь часов. У вас не будет начинаться новая жизнь каждые десять недель. Так будет продолжаться и продолжаться. И найдётся не много работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы стимулировать ваше самовыражение или поиск себя (смотрите правила № 1 и № 2).





10. Телевидение — это не реальная жизнь. Жизнь не комедия, и проблемы не решаются за 30 минут минус время на рекламу. В действительности людям приходится ходить на работу, а не сидеть за столиком в кафе. И ваши друзья не будут такими же весёлыми, как Дженифер Энистон.





11. Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них.





В голове только две мысли: «Как же он прав!» и «Почему я этого не знал раньше?»