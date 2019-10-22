Профсоюз РЭП встал на защиту пенсионера из Минска

22 октября суд Советского района Минска рассмотрел иск минчанина Владимира Гордиенко к ООО «КлинМи», которое задолжало ему 430 рублей. В суде заключено мировое соглашение, согласно которому представитель фирмы обязался вернуть деньги в течение месяца, пишет praca-by.info





ООО «КлинМи» специализируется на уборке территорий, складов, занимается утилизацией бумаги, стекла, целлофана, его сотрудники сортируют и грузят мусор. Пенсионер Владимир Гордиенко несколько месяцев подрабатывал в этой компании.





— Когда наниматель не выплатил деньги и перестал отвечать на телефон, я обратился в профсоюз РЭП. Оказалось фирма постоянно перерегистрируется, ее было очень трудно отыскать, - рассказал Владимир.





Пенсионер обратился за юридической помощью в минский офис РЭП. Профсоюз пытался разрешить конфликт в досудебном порядке.









В ООО «КлинМи» было направлено заказное письмо с уведомлением, в котором находился акт выполненных работ, однако оно вернулось обратно: заявитель выбыл. Именно после этого юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков составил исковое заявление в суд Советского района Минска. Уже в суде ответчик нашелся.





— В настоящее время договор подряда лучше, чем трудовой договор, потому что срок исковой давности по нему составляет три года, предусмотрена пеня за задержку выплат. И суды с большой долей вероятности удовлетворяют подобные иски, или же можно договориться с ответчиком, - говорит юрист Юрий Беляков. – Правда, в нашем случае усилия вернуть заработанные деньги растянулись на два месяца, пенсионеру придется еще ждать месяц, пока бывший наниматель с ним не рассчитается.