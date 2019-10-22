Её подозревали в оскорблении прокурора в одном из постов на своей страничке в Фейсбуке, пишет TUT.by . Расследование длилось пять месяцев, после чего следователи решили, что в действиях женщины нет состава преступления.





Марина Мацулевич — одна из активисток движения "Матери 328". Это движение борется за смягчение наказания для людей, осуждённых за оборот наркотиков. Её сын осуждён на 13 лет.





Мацулевич ещё до суда жаловалась в различные инстанции о нарушениях закона при расследовании. О своих претензиях она пишет в соцсетях.









В мае к ней пришли с обыском и сообщили, что в отношении неё завели уголовное дело за оскорбление прокурора в записи в Фейсбуке. Только 18 октября с Мацулевич сняли подозрения "за отсутствием в её действиях состава преступления".





В комментарии TUT.by женщина пояснила: "Прокурорам не понравился один из моих постов, но вместо того, чтобы выяснить мои претензии, один из них, сотрудник Генпрокуратуры Семёнов, принял сообщение за оскорбление". В ответ она написала встречную жалобу и потребовала начать дело по поводу преследования за критику. По словам женщины, эксперты обнаружили, что она использовала общеупоребительную лексику, а оскорблений прокурора нет.





Вместе с тем, Мацулевич подозревает, что её страницу в соцсети могли взломать. По её словам, она опознала не все выражения из предъявленных постов.