Ни одного заявления не поступило от владельцев Subaru, Scania, Saab, Porsche, Jeep Grand Cherokee, Dodge, Lancia. Скорее всего, дело в не столь широкой распространенности этих марок, отметили в главном управлении уголовного розыска МВД.





"Труднее всего искать машины, которые не обладают сложной системой защиты и идентификации – это BMW, Toyota и Lexus", - рассказали милиционеры.





Заместитель начальника главного управления уголовного розыска КМ МВД Алексей Малахов сообщил, что за 9 месяцев этого года зарегистрировано 596 угонов и краж автотранспорта, нашли 552 автомобиля.





"Почти 90% угнанного транспорта сыщики находят и возвращают владельцам. Угоняют машины чаще всего в Минской, Брестской и Гомельской областях. В столице и других районах обстановка спокойнее, меньше всего автомобили становились объектом преступных посягательств на Витебщине", – рассказал Малахов.





Сотрудники уголовного розыска подчеркивают, что зачастую машины угоняют в состоянии алкогольного опьянения - как подростки (стоит отметить, что ответственность за это преступление наступает с 14 лет), так и взрослые мужчины.









МВД рекомендует автовладельцам пользоваться услугами охраняемых стоянок, лучше всего теми, которые пользуются видеонаблюдением.





Избежать проблем поможет также сигнализация. "Однако если покупаете подержанный автомобиль, не поленитесь ее поменять", - советуют милиционеры.





Ни в коем случае не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если необходимо ненадолго отлучиться. Не держите капот и окна открытыми.

Не допускайте к машине чужих людей, остерегайтесь "левых" автосервисов.





Аэрография также хорошее средство "пассивной" безопасности. Она отпугивает злоумышленников – найти в потоке такую машину не составит труда, если владелец спохватится вовремя, отмечают милиционеры.



