Витеблянин избивал жену и сына: его судят аж по 5 статьям УК





Утром 12 августа 2019 года в милицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке с телесными повреждениями обнаружен малолетний ребенок, проживающий в одной из квартир в этом же подъезде.





Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что вечером 11 августа текущего года 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры причинил телесные повреждения своей сожительнице, после чего женщина ушла.





Мужчина продолжил распивать спиртное, после чего избил их сына и выгнал из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке.





В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела. В ходе следствия установлены и иные противоправные действия.





Согласно материалам уголовного дела, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в период времени с ноября 2018 года по август 2019 года периодически избивал сожительницу, всего установлено девять подобных фактов.









Мужчине предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:





ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения);

ч. 1 и ч. 2 ст. 154 (истязание);

ст. 155 (причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности);

ч. 3 ст. 159 (оставление в опасности);

ст. 186 (угроза убийством).





К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Обвиняемый официально нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее судим не был.





В настоящее время пятилетний мальчик находится с бабушкой.