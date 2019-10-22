Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Витеблянин избивал жену и сына: его судят аж по 5 статьям УК

В августе соседи обнаружили в подъезде ребенка, спящего в чужой детской коляске


Утром 12 августа 2019 года в милицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке с телесными повреждениями обнаружен малолетний ребенок, проживающий в одной из квартир в этом же подъезде. 

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что вечером 11 августа текущего года 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры причинил телесные повреждения своей сожительнице, после чего женщина ушла. 

Мужчина продолжил распивать спиртное, после чего избил их сына и выгнал из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела. В ходе следствия установлены и иные противоправные действия.

Согласно материалам уголовного дела, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в период времени с ноября 2018 года по август 2019 года периодически избивал сожительницу, всего установлено девять подобных фактов.


Мужчине предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения);
ч. 1 и ч. 2 ст. 154 (истязание);
ст. 155 (причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности);
ч. 3 ст. 159 (оставление в опасности);
ст. 186 (угроза убийством).

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый официально нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее судим не был.

В настоящее время пятилетний мальчик находится с бабушкой.
Источник: vkurier.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru