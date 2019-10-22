"Послание" немного истлело, но частично читается. Похоже, что на самом деле советские рабочие решили постебаться над популярными в СССР всевозможными "посланиями потомкам", а также заодно выразить свое недовольство зарплатой, поскольку в записке высказано негодование, что строители "надрывают спины за 13 рублей за смену".





В письме, найденном в бутылке в стяжке монумента на пл. Победы, под номером 7 значится фамилия Корбут. Минск-новости удалось связаться с рабочим бригады Емельянова — Владимиром Корбутом — и узнать подробности о "послании" из прошлого.





Письмо бригада решила оставить в монументе в последний день работы — 5 ноября 1987 года.





"Трудно вспомнить о нюансах тех времен. Тогда сроки поджимали, готовились ко Дню Октябрьской революции, сделать все нужно было быстро. Работали много: и днем, и ночью", — вспоминает Корбут.





Две монеты, которые были в бутылке, как оказалось, не несут никакого скрытого смысла — забросили то, что было.









"Приятно, что нашли", — говорит Корбут.





Сейчас он уже на пенсии, но трудовую деятельность не оставил. Работал на разных объектах: Дом правительства, Дворец культуры профсоюзов, «Минск-Арена».





Как признался собеседник, посланий в бутылках больше нигде не оставлял. Максимум — небольшие надписи.