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"Послание потомкам" из советского застоя: здесь надрывали спины за 13 рублей в день

Во время работ по демонтажу плит у монумента на пл. Победы строители обнаружили бутылку с запиской внутри. А позже журналисты нашли и одного из авторов "послания".

"Послание потомкам" из советского застоя: здесь надрывали спины за 13 рублей в день
Предположительно, послание из прошлого оставили строители, которые реконструировали монумент в конце 80-х годов. В бутылке от шампанского находились записка и две монеты номиналом 1 копейка времен СССР (1985 и 1987 годов выпуска), рассказал "Минск-новости" монтажник строительных конструкций Андрей Спиридович, который и обнаружил накануне это "послание".


 
"Послание" немного истлело, но частично читается. Похоже, что на самом деле советские рабочие решили постебаться над популярными в СССР всевозможными "посланиями потомкам", а также заодно выразить свое недовольство зарплатой, поскольку в записке высказано негодование, что строители "надрывают спины за 13 рублей за смену".

"Приятно, что нашли"


В письме, найденном в бутылке в стяжке монумента на пл. Победы, под номером 7 значится фамилия Корбут. Минск-новости удалось связаться с рабочим бригады Емельянова — Владимиром Корбутом — и узнать подробности о "послании" из прошлого.

Письмо бригада решила оставить в монументе в последний день работы — 5 ноября 1987 года.

"Трудно вспомнить о нюансах тех времен. Тогда сроки поджимали, готовились ко Дню Октябрьской революции, сделать все нужно было быстро. Работали много: и днем, и ночью", — вспоминает Корбут.

Две монеты, которые были в бутылке, как оказалось, не несут никакого скрытого смысла — забросили то, что было.


"Приятно, что нашли", — говорит Корбут.

Сейчас он уже на пенсии, но трудовую деятельность не оставил. Работал на разных объектах: Дом правительства, Дворец культуры профсоюзов, «Минск-Арена».

Как признался собеседник, посланий в бутылках больше нигде не оставлял. Максимум — небольшие надписи.
"Белорусский партизан"
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