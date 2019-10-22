



Об этом TUT.BY рассказали в областных автотранспортных трестах. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд не озвучиваются, сейчас проходит обсуждение.





Напомним, власти планируют поднять к 2020 году уровень возмещения населением затрат городским автомобильным транспортом до отметки не менее 80%. На начало этого года, как утверждается, этот показатель составил 70%.





В сентябре транспортники направили в МАРТ свои предложения по повышению стоимости проезда в городском общественном транспорте и обоснование роста цен.





Гомельские транспортники, к примеру, предлагают поднять стоимость проезда на 10 копеек — до 65 копеек за одну поездку.





«Для того чтобы не менять бюджетные дотации, необходимо на 10 копеек повысить», — пояснили в «Гомельоблавтотрансе».





В организации рассказали, что в предыдущие годы власти повышали стоимость проезда на меньшую сумму, чем предлагали транспортники.





В «Витебскоблавтотрансе» полагают, что в этом году стоимость проезда в общественном транспорте вырастет не больше чем на 5 копеек.





«Мы просили по необходимости, а они (МАРТ. — Прим. TUT.BY) повысят на столько, на сколько необходимо в соответствии с прогнозом», — уточнили в организации.





В «Брестоблавтотрансе» сообщили, что предложили поднять стоимость проезда «меньше чем на 10 копеек».









В последний раз стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте в регионах поднимали в конце 2018 года — на 5 копеек. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя — до 60 копеек.





В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность обсуждалась.





В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.







