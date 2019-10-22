Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии из-за остановки двигателя.





"В районе бедствия вылетел вертолет, в районе наблюдается сильный шторм", - говорится в сообщении.





Изначально судно потеряло мощность двигателя, однако позднее смогло начать маневрирование. К месту бедствия следуют буксиры.





Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и шло на Ямал.