Российский ледокол терпит бедствие у берегов Норвегии. На борту 33 человека
Вертолет вылетел в район у берегов Норвегии, где из-за остановки двигателя российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает спасательный центр Южной Норвегии.
Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии из-за остановки двигателя.
"В районе бедствия вылетел вертолет, в районе наблюдается сильный шторм", - говорится в сообщении.
Изначально судно потеряло мощность двигателя, однако позднее смогло начать маневрирование. К месту бедствия следуют буксиры.
Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и шло на Ямал.
Источник: ria.ru
10:33 22/10/2019
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