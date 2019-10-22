Белоруску лишили на польской границе автомобиля за $43 тысячи
В польском пункте пропуска "Кузница" задержали 41-летнюю гражданку Беларуси, которая пыталась въехать в Беларусь на BMW X5
Как сообщает пограничная служба Польши, при исследовании автомобиля, на котором ехала белоруска, было обнаружено, что на BMW X5 2015 года выпуска видоизменен VIN-номер.
Женщину опросили в качестве свидетеля и отпустили, а автомобиль стоимостью в 43 тысячи долларов передали полиции в приграничной Сокулке для дальнейшего расследования.
Источник: sputnik.by
10:15 22/10/2019
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