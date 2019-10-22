Белоруску лишили на польской границе автомобиля за $43 тысячи





Как сообщает пограничная служба Польши, при исследовании автомобиля, на котором ехала белоруска, было обнаружено, что на BMW X5 2015 года выпуска видоизменен VIN-номер.





Женщину опросили в качестве свидетеля и отпустили, а автомобиль стоимостью в 43 тысячи долларов передали полиции в приграничной Сокулке для дальнейшего расследования.











