Эх валенки! Под Минском горела войлочная фабрика

Смиловичская фабрика занимается производством валенок.





Пожар случился в цеху, где на подошву обуви наносится резиновое покрытие.





Огонь повредил 12 станков и готовую продукцию на площади в 20 кв. м.





Цех не был оборудован автоматической пожарной сигнализацией.





Рассматривается версия короткого замыкания в станке, сообщает МЧС.