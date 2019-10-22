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Эх валенки! Под Минском горела войлочная фабрика

Вызов спасателям со Смиловичской валяльно-войлочной фабрики поступил в 6:50.
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Смиловичская фабрика занимается производством валенок. 

Пожар случился в цеху, где на подошву обуви наносится резиновое покрытие.

Огонь повредил 12 станков и готовую продукцию на площади в 20 кв. м. 

Цех не был оборудован автоматической пожарной сигнализацией.

Рассматривается версия короткого замыкания в станке, сообщает МЧС.
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