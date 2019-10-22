Эх валенки! Под Минском горела войлочная фабрика
Вызов спасателям со Смиловичской валяльно-войлочной фабрики поступил в 6:50.
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Смиловичская фабрика занимается производством валенок.
Пожар случился в цеху, где на подошву обуви наносится резиновое покрытие.
Огонь повредил 12 станков и готовую продукцию на площади в 20 кв. м.
Цех не был оборудован автоматической пожарной сигнализацией.
Рассматривается версия короткого замыкания в станке, сообщает МЧС.
10:02 22/10/2019
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