



Вчера принц Гарри впервые рассказал, так ли все плохо в отношениях, за которые многие британские подданные переживают больше, чем за свои, пишет Super.ru





Ранее Букингемский дворец называл эти ссоры вымыслом прессы и спекуляциями, но сам герцог Сассекский не был так категоричен и не стал отрицать наличие проблем: "Наша семья находится под постоянным давлением, в таких условиях конфликты просто неизбежны. Но мы братья и всегда ими будем. Сейчас наши пути разошлись, но я всегда буду рядом, если нужно, и он сделает то же для меня. Да, мы видимся реже, потому что заняты, но я его очень люблю, а многие вещи в прессе раздуты. Мы братья, у нас бывают хорошие и плохие времена".









Также в новом документальном фильме о недавнем королевском туре по Южной Африке Гарри снова подчеркнул, насколько тяжело быть членом столь влиятельной семьи и круглосуточно находиться под прицелом СМИ: "Часть моей работы - делать вид, что все в порядке, и во многих случаях "подставить другую щеку". Но для нас с Меган есть вещи, которые причиняют слишком много боли, учитывая, сколько слухов о нас на самом деле являются ложью. Мы все равно стараемся оставаться собой и делать то, во что верим. Ничто не заставит меня играть в ту же игру, которая убила мою маму".