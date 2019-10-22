В Белыничском районе внезапно сгорел дом, в котором убили семью из шести человек
Поздним вечером 20 октября в агрогородке Большая Мощаница Белыничского района неожиданно загорелся дом по улице Ключевской, в котором в далеком 2005 году убили семью из шести человек.
Пожар начался абсолютно неожиданно, когда на улице уже было темно. Его заметили местные жители и почти сразу же позвонили сотрудникам МЧС. Пожарные довольно быстро прибыли на место происшествия, так как пост МЧС в агрогородке Б. Мощаница находится неподалеку от улицы Ключевской, и начали тушить пламя. Однако укротить пожар удалось только после прибытия нескольких пожарных расчетов из Белынич и других населенных пунктов.
По словам очевидцев, странным было то, что дом как будто неожиданно загорелся изнутри. В доме со времен ужасного убийства никто не проживает, он давно отключен от электрических сетей, да и вообще местные жители всегда стараются обходить стороной это печально известное место. Поэтому многие жители Мощаницы полагают, что дом кто-то поджег. Споры возникают только по поводу того, намеренно это сделано или случайно.
Утром 21 октября на месте происшествия работал инспектор пожарного надзора. Возле места происшествия также находился сотрудник милиции. По их словам, какие-то конкретные выводы о причинах пожара будут сделаны позже, после того, как будут изучены все обстоятельства произошедшего, пишет Могилев-онлайн.
09:48 22/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение