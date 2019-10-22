Пожар начался абсолютно неожиданно, когда на улице уже было темно. Его заметили местные жители и почти сразу же позвонили сотрудникам МЧС. Пожарные довольно быстро прибыли на место происшествия, так как пост МЧС в агрогородке Б. Мощаница находится неподалеку от улицы Ключевской, и начали тушить пламя. Однако укротить пожар удалось только после прибытия нескольких пожарных расчетов из Белынич и других населенных пунктов.





По словам очевидцев, странным было то, что дом как будто неожиданно загорелся изнутри. В доме со времен ужасного убийства никто не проживает, он давно отключен от электрических сетей, да и вообще местные жители всегда стараются обходить стороной это печально известное место. Поэтому многие жители Мощаницы полагают, что дом кто-то поджег. Споры возникают только по поводу того, намеренно это сделано или случайно.







