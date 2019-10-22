Ректор БГУИР: «БГУИР — IT-вуз и еще один такой же нам не нужен»

Считает ли ректор БГУИР Вадим Богуш конкурентом новый IT-вуз?





По словам первого вице-премьера Александра Турчина, создать IT-вуз предлагало не только IT-сообщество, но и два университета — БГУ и БГУИР. Интересуемся у Вадима Богуша, почему вдруг назрело такое предложение.





— На самом деле мы в большей степени говорим об эксперименте. Это не создание новых стен. Это экспериментальный подход к организации образовательной и научной деятельности.









Есть две причины, почему он понадобился. Первая — пробовать нечто новое необходимо в экспериментальном режиме, поскольку есть большие риски, что оно не даст ожидаемый эффект. Управление рисками в ходе эксперимента — тоже важная задача. Именно поэтому БГУИР здесь и привлечен, потому что компетенция в подготовке кадров технических специалистов у нас очень высокая. Она подтверждается не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ.





Экспериментальная площадка позволит опробовать новые механизмы коммерциализации продуктов компаний — резидентов ПВТ, финансирования отраслевых научно-технологических разработок, внедрения новых образовательных технологий и построения гибких образовательных программ, основанных на кооперации, а не на конкуренции.





Вторая причина — это высокая динамика изменений профессиональных компетенций, которые нужны в IT-сфере. Ведь отрасли требуются не только инженерные работники. Нужны специалисты, которые будут продвигать, сопровождать продукт и так далее. Это те компетенции, которые рождаются в IT-секторе. И приобретать их тоже можно было бы именно в нем.





Хороший симбиоз центров компетенций и разработки в ПВТ, опыт ведущих вузов страны может дать хороший эффект с точки зрения качества подготовки.





— БГУИР не опасается, что из этого эксперимента может вырасти сильный конкурент? Все-таки пока БГУИР — IT-вуз номер один. Наверняка вам не хочется терять этот статус.





— Я тоже считаю, что БГУИР — IT-вуз и еще один такой же нам не нужен. Да и никто еще один БГУИР создавать не будет. Что касается конкуренции… Наверное, лучше работать с партнером, который обладает высоким уровнем компетенций, чем пытаться эти компетенции купить, переманить или создать у себя с нуля.









По словам ректора, средняя заработная плата по университету — самая высокая среди вузов, подчиненных Министерству образования.





-- Если более точно, средняя зарплата профессорско-преподавательского состава превышает полторы тысячи рублей.





Что касается среднего возраста, то у профессорско-преподавательского состава он составляет 49 лет.





— И тем не менее вы наверняка сталкиваетесь с проблемой, что IТ-сектор вымывает кадры, в том числе и преподавательские. Потому что если для образования полторы тысячи рублей — это вроде нормально, то в IТ-отрасли можно зарабатывать гораздо больше.





— Но надо понимать, что и работа у них при этом иная. С другой стороны, я думаю, что возможность провести эксперимент, который мы обсуждаем, поможет нам по-другому организовать преподавательскую работу, повысить ее эффективность и в том числе — заработную плату.



