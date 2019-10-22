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Задушил брата и отнес тело в карьер: гомельчанин сознался в убийстве

Житель Гомеля сознался в убийстве младшего брата, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Неработающий 38-летний гомельчанин исчез в августе 2019 года. У следователей появились основания подозревать, что он убит, вскоре в карьере неподалеку от дома было найдено тело исчезнувшего.

В качестве подозреваемого был задержан его брат. Спустя некоторое время 42-летний мужчина сознался в убийстве младшего брата – по его словам они сильно поссорились и он задушил брата. Преступление произошло в их общей квартире. Чтобы скрыть преступление он вынес завернутое в одеяла тело младшего в ближайший карьер. При детальном обследовании следователи обнаружили в воде два одеяла.

Что послужило причиной конфликта – не сообщается. Следствие продолжается, устанавливаются другие обстоятельства трагедии. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
Sputnik.by
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