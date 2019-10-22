



В небольшой деревне Мадейки Зельвенского района все выходные обсуждают жуткую историю – отец, всегда спокойный и не пьющий мужчина, избил свою малолетнюю дочь, которая через два дня скончалась в реанимации, пишет Sputnik . Сельчане не могут понять, что могло произойти в семье – мужчина был тихим и никогда не проявлял агрессии.

Оттащила мужа, а у девочки закатились глаза

Трагический случай произошел в небольшом сельском доме, в котором последние полгода проживали 21-летняя Вероника и 25-летний Кирилл. По информации Следственного комитета, мужчина сильно избил свою четырехлетнюю старшую дочь за то, что она не слушалась. Швырял на тахту и об стену.





Вероника сейчас не хочет общаться с журналистами, объясняет, что находится в очень тяжелом состоянии. На вопрос о том, была ли она в тот момент дома, молодая женщина ответила: "Пятьдесят на пятьдесят".









Чуть позже сельчане предположили, что, скорее всего, в тот момент женщина находилась в соседней комнате. Люди говорят, что она в какой-то момент прибежала, оттащила мужчину и увидела, что у избитой девочки начали закатываться глаза. Тут же вызвали скорую, девочку направили в больницу, в отделение реанимации, где она умерла вечером в воскресенье.

Никогда не видели пьяным

Со слов соседей, Кирилл – не местный. Весной нынешнего года он с двумя маленькими дочками переехал к Веронике, где она до этого жила со своим отцом и маленькой дочкой. Известно, что молодые люди познакомились через интернет, жили гражданским браком, но делились планами, что в ближайшее время официально зарегистрируют брак, удочерят детей друг друга.





По словам соседей, молодой семье должны были дать более просторный дом в соседней деревне, но они пока туда не переселялись. Взятый под арест мужчина в основном находился дома, воспитывал младшую дочку, которой еще не было трех лет. Старшая, которая умерла в больнице, также была с ним.

Соседи характеризуют подозреваемого как спокойного и не пьющего

"Его никто не видел в деревне пьяным, не видели, чтобы кто-то из семьи покупал в автолавке спиртное или выбрасывал бутылки. Если бы пил, то в деревне бы об этом знали. Об отце Вероники могу сказать только хорошее", – рассказала одна из жительниц Мадеек.





"Он всегда был чисто и аккуратно одет, спокойный, приветливый, всегда поздоровается. Мы никогда не видели, чтобы кто-то из них на детей голос повышал или наказывал. Не было никакой агрессии. Но это во дворе, на улице. Что происходило за дверями дома, мы не знаем", – говорит другая сельчанка.









Она добавила, что в тот вечер видела молодую семью, они ехали на велосипедах, везли детей, улыбались, поздоровались. Ближе к вечеру мужчина колол дрова. Ссор, криков, других признаков агрессивного поведения со двора семьи слышно не было. Поздно вечером в пятницу сосед видел рядом с домом скорую. А рано утром в деревне уже была милиция.

Соседи: "Надо разбираться в прошлом"

Деревенские жители не могут даже предположить, из-за чего мог так сорваться мужчина.





"Надо искать причину в прошлой истории – почему он с бывшей женой были лишены родительских прав, почему у них отнимали детей. Знаю только: забрать детей из приюта Кириллу наказала его мать. Скорее всего, ей периодически отдавали старшую девочку летом", – рассказывает соседка.

Как ранее сообщали в СК, родная мать детей Кирилла лишена родительских прав, девочек забирали органы опеки, так как они находились в социально опасном положении. Осенью 2018 года их вернули отцу.





Мужчина был задержан, соседи видели, как в субботу вечером его привозили в деревню на следственный эксперимент, он был в наручниках. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 14 и ч. 2 ст. 139 УК Беларуси (покушение на убийство заведомо малолетнего лица).



