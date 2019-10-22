С 2020 года новшество планируется постепенно внедрять в систему столичного ЖКХ на постоянной основе, сообщила во время прямой телефонной линии в контакт-центре Мингорисполкома главный специалист ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юлия Сидорович.





На прямую линию обратилась Татьяна Ивановна с ул. Ольшевского:





— Мы живем в старом 5-этажном доме. Уборщика видим довольно редко. Сколько раз в месяц он должен мыть лестничную клетку и сколько подметать?





— График уборки составляется для каждого дома индивидуально на основании тарифа и зависит от площади помещения и количества проживающих там людей. Если у вас 5-этажный дом, то обычно это две влажные и четыре сухие уборки в месяц, — ответила Ю. Сидорович.





Борис из Московского района попросил разъяснить, как нужно разделять вторресурсы.





— Не могу понять, что бросать в желтые решетчатые баки. Вижу там и бумагу, и обычный бытовой мусор.





— Сейчас на всех видах контейнеров есть четкие обозначения — «пластик», «бумага», «стекло», — пояснила Ю. Сидорович. — Просто не все считают нужным их читать и бросают все подряд. В контейнеры для бумаги, например, нужно бросать картонную и бумажную упаковку от продуктов питания, непродовольственных товаров (коробки, мешки, пакеты), писчую бумагу, книги, журналы, газеты, рекламные проспекты, открытки, тетради, блокноты. Туда, где написано «пластмасса» или «пластик», отправляйте ПЭТ-бутылки и другую ПЭТ-тару от продуктов, косметики, моющих средств, бытовой химии, полиэтиленовые пакеты, пленку и другие вещи из полимеров. В контейнеры для стекла — стеклянные бутылки, банки, посуду и стеклобой от них.





— Сколько мусоропроводов заварено в текущем году? — такой вопрос задала Ольга Васильевна из Фрунзенского района.





— За девять месяцев мусоропроводы заварены в 84 жилых домах Минска. До конца года планируется заварить их еще в 330. Но это будет зависеть от согласия жителей. А всего в столице мусоропроводы демонтированы в 1 144 домах.









— Отличаются ли тарифы за обращение с твердыми бытовыми отходами в доме с мусоропроводом и без него? — спросила звонившая.





— Да, отличаются. В домах с мусоропроводом установлен тариф 8,1428 руб. за 1 куб. м, в жилых зданиях без мусоропровода — 6,3225 руб. за кубометр.





На прямую линию поступали и другие обращения. На все вопросы были даны ответы и необходимые разъяснения.







