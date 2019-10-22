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На автобусе рейсом "Минск-Москва" обнаружили нелегала : женщину перевозили в багажнике

На прошедших выходных российские пограничники в Смоленской области обнаружили и задержали семь иностранцев, пишет сайт smolensk-i.ru.

При этом одну иностранку, которая пыталась нелегально попасть в Россию, обнаружили в багажном отделении международного рейсового автобуса. Нелегалка ехала на автобусе рейсом "Минск-Москва". Транспорт принадлежит российской фирме-перевозчику.

фото smolensk-i.ru

Далее сообщается, пограничники оштрафовали всех нарушителей границы, после чего вернули их обратно в Беларусь.
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