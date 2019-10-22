ЧП в Борисполе: 50 пассажиров обратились к медикам

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Один человек доставлен в больницу, сообщает korrespondent.net





В аэропорту Борисполь около 50 человек обратились за медицинской помощью после выброса в воздух вредных веществ во время обработки полей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.





Сообщается, что один сотрудник авиакомпании SkyUp доставлен в больницу.





"Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что аэропорт Борисполь остановил работу из-за аммиака. Аэропорт приостановил работу терминалов из-за обработки близлежащих полей амиаковместительными веществами.









Позже аэропорт возобновил работу поскольку качество воздуха соответствовало нормам. Но очевидцы на странице аэропорта сообщали, что двух сотрудниц аэропорта забрала "скорая". И причиной ЧП якобы стала цистерна с химическими веществами на территории аэропорта.



