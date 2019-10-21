Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В аэропорту "Минск" задержан гражданин Грузии, объявленный в розыск

20 октября в Национальном аэропорту "Минск" пограничники задержали 38-летнего гражданина Грузии. Он был объявлен в межгосударственный розыск как лицо, которое скрывается от следствия.

По информации пресс-службы Пограничного комитета, мужчину передали милиционерам, передает "Еврорадио".

Также пограничники за выходные обнаружили восемь проблемных паспортов в различных пограничных пунктах. В двух из них были разорваны и приклеены назад страницы, ещё одна пара имела размытые марки и фотографии, три паспорта были просрочены (не заменены в течение месяца после регистрации брака и смены фамилии), а один документ фигурировал в базе утерянных или похищенных.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
СПЕКТАКЛЬ С ИЗВЕСТНЫМ КОНЦОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru