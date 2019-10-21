Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В ДТП под Гродно водителя микроавтобуса раздавила собственная машина

ГАИ расследует аварию.

Смертельная авария произошла недалеко от Гродно в понедельник, 21 октября, сообщает о трагедии пресс-служба Госавтонспекции на официальной странице во ВКонтакте.

ДТП случилось утром, около 10.50 часов, на участке автодороги недалеко от Каменной Русоты, деревни в пригороде областного центра.

– Известно, что 74-летний водитель на «Мазде», выезжая с второстепенной дороги не пропустил микроавтобус, ехавший по главной автотрассе и направляющийся в сторону Гродно. В результате произошло столкновение легковушки с «Фольксвагеном», – прокомментировали в пресс-службе.


Удар бы такой силы, что микроавтобус оказался в кювете и перевернулся. В этот момент 53-летнего водителя буса и придавило собственной машиной. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда медиков.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru