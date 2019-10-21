В ДТП под Гродно водителя микроавтобуса раздавила собственная машина

ДТП случилось утром, около 10.50 часов, на участке автодороги недалеко от Каменной Русоты, деревни в пригороде областного центра.

– Известно, что 74-летний водитель на «Мазде», выезжая с второстепенной дороги не пропустил микроавтобус, ехавший по главной автотрассе и направляющийся в сторону Гродно. В результате произошло столкновение легковушки с «Фольксвагеном», – прокомментировали в пресс-службе.









Удар бы такой силы, что микроавтобус оказался в кювете и перевернулся. В этот момент 53-летнего водителя буса и придавило собственной машиной. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда медиков.