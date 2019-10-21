МИД предостерегает белорусов, едущих в Ливан
МИД рекомендовало белорусам, едущим в Ливан, учитывать, что там проходят акции протеста, которые привели к беспорядкам в Бейруте.
Граждан, которые уже находятся на территории Ливана, просят сообщить о своем местонахождении в консульскую службу посольства Беларуси в Сирийской Арабской Республике по телефонам: +963116118097 и +963116118098.
Вопросы вылета в Беларусь дипломаты рекомендуют заранее решать с представительствами соответствующих авиаперевозчиков (телефон представительства авиакомпании "Белавиа" в Бейруте: +9613908412).
В Ливане уже несколько дней происходят антиправительственные протесты и всеобщая забастовка. В акции принимает участие четверть населения страны. Протестующие блокируют движение на дорогах. Во время акций протеста закрыты университеты, школы и банки. Протестующие требуют не только экономических, но и политических реформ, передает "Еврорадио".
18:35 21/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение