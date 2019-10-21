Решение принято: службу в армии будут засчитывать в трудовой стаж
Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
Правительством страны по предложению военного ведомства проработан комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. Пакет мотивационных мер был представлен Лукашенко и одобрен.
Глава государства поручил подготовить проекты правовых актов по реализации предложений.
Часть из них будут внесены уже до 1 декабря. Это касается в том числе включения срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж.
Параллельно прорабатывается еще ряд мер, предусматривающих льготы военнослужащим срочной службы в сфере образования, здравоохранения и жилищного обеспечения.
17:12 21/10/2019
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