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6 лет свободы не видать: суд огласил приговор экс-замминистра здравоохранения

Бывший заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Шевчук признан виновным в получении взяток и мошенничестве, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

6 лет свободы не видать: суд огласил приговор экс-замминистра здравоохранения
Приговор суда первой инстанции был оглашен в понедельник, передает Sputnik.

Суд постановил, что отбывать наказание Шевчук будут в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме этого, ему запрещено занимать определенные должности в течение пяти лет.

Шевчук признан виновным в завладении имуществом путем обмана и на основании ч.1 ст.209 "Мошенничество" УК ему назначено наказание в виде ареста на срок один месяц. Также он признан виновным в завладении имуществом путем обмана, совершенном повторно, и на основании ч.2 ст.209 ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год. Кроме того, бывшего замминистра признали виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев.

Окончательное наказание - шесть лет колонии усиленного режима.


Его подельник признан виновным в даче взятки и на основании ч.1 ст.431. Он будет должен выплатить штраф в доход государства в размере 500 базовых величин (12 750 рублей).

Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.
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