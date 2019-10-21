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Обещал до 60% в месяц и люди покупались. Вскрыта очередная финансовая пирамида

В Витебске задержан директор фирмы, подозреваемый в организации финансовой пирамиды. Оперативники устанавливают потерпевших

Обещал до 60% в месяц и люди покупались. Вскрыта очередная финансовая пирамида
Сотрудникам ГУБОПиК МВД уже известно о десятках пострадавших, которые лишились своих сбережений в надежде получить крупную прибыль от вложений «под процент». Общий ущерб потерпевших составляет порядка 600 тысяч белорусских рублей.

В финансовых махинациях подозревается 41-летний уроженец Витебского района, директор фирмы. Установлено, что с 2017 по 2019 годы он выманивал у людей деньги под предлогом выплаты крупных дивидендов – до 60% от вложений ежемесячно.


Вкладчики думали, что инвестируют в высокодоходные проекты по поставкам продуктов. На самом деле фигурант не занимался хозяйственной деятельностью, а дивиденды выплачивал за счет финансовых поступлений новых клиентов. В последующем он и вовсе перестал платить.


Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере). 

Сейчас оперативники и следователи устанавливают других потерпевших.

Всех пострадавших от "деятельности" данного гражданина, просят обращаться в милицию.
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