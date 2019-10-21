По словам заявительницы, инцидент произошёл около 19:40 в парке культуры и отдыха им. Победы. Однако в милицию девушка обратилась спустя час, вернувшись домой.





По указанному адресу к гражданке незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Восстанавливая картину произошедшего, в рассказах потерпевшей появлялось всё больше несостыковок.





В результате оперативники уличили девушку во лжи. Заявительница созналась, что сообщение о разбое ложное, пояснив, что таким образом пыталась попасть в больницу.





Сотрудники уголовного розыска установили, что порезы на руках девушка нанесла себе сама. Для этого она взяла кухонный нож у соседа, потому что свой оказался тупым.









Бригада скорой помощи доставила ее в приёмное отделение, но после осмотра специалиста пациентку отпустили домой. Тогда ей и пришла в голову мысль сообщить в милицию о разбойном нападении.





В настоящее время по данному факту проводится проверка. В действиях заявительницы правоохранители усматривают признаки состава преступления, предусмотренного статьей 400 УК Республики Беларусь.



