Фильм по книге Мартиновича "Озеро Радости" стал лучшим на фестивале в Германии
Фильм Lake of Happiness Алексея Полуяна по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича "Озеро радости" награжден немецкой кинопремией Hessen Film Awards в номинации "Лучший короткометражный фильм".
"Две недели назад мне написал Алексей Полуян: фильм "Озеро Радости" вышел в финал Hessen Film Awards в номинации Best Short Film, и уже тогда было понятно, что шансы взять статуэтку очень высоки (…)Церемония состоялась вчера ночью. "Озеро Радости" победило. Поздравляю коллегу с триумфом", - написал Мартинович на своей странице в Facebook.
В шорт-листе помимо "Озера радости" были еще два фильма из Германии, передает interfax.by
Планируется, что в Беларусь фильм приедет в ноябре.
"Озеро Радости" – это история девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В ленте звучит музыка беларуской этногруппы Vuraj.
12:36 21/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.