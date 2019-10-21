Об этом сообщили TUT.BY в Зельвенском сельсовете.





Напомним, по предварительным данным, все произошло около 20.00 в пятницу.





«Мужчина стал трясти девочку, наносил удары руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, а также в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание», — сообщал тогда СК.













В больницу девочку привезли в бессознательном состоянии. Но спасти ее медикам не удалось.





25-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство заведомо малолетнего лица). Однако в связи со смертью ребенка дело, по всей вероятности, будет переквалифицировано на статью об убийстве.





Девочка вместе с трехлетней сестрой находилась на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально опасном положении. Однако осенью 2018 года детей вернули. Для погибшей девочки это возвращение оказалось роковым.









Мать девочек лишена родительских прав.





Мужчина проживал с сожительницей, у которой есть свой ребенок.



