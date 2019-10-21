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Ненужные дети: жестоко избитая отцом 4-летняя малышка умерла в больнице

Четырехлетняя девочка из Зельвенского района, которую 18 октября избил отец за то, что она его ослушалась, умерла в больнице

Об этом сообщили TUT.BY в Зельвенском сельсовете.

Напомним, по предварительным данным, все произошло около 20.00 в пятницу.

«Мужчина стал трясти девочку, наносил удары руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, а также в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание», — сообщал тогда СК.



В больницу девочку привезли в бессознательном состоянии. Но спасти ее медикам не удалось.

25-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство заведомо малолетнего лица). Однако в связи со смертью ребенка дело, по всей вероятности, будет переквалифицировано на статью об убийстве. 

Девочка вместе с трехлетней сестрой находилась на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально опасном положении. Однако осенью 2018 года детей вернули. Для погибшей девочки это возвращение оказалось роковым.


Мать девочек лишена родительских прав.

Мужчина проживал с сожительницей, у которой есть свой ребенок.
"Белорусский партизан"
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