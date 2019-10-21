Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Возобновился суд по делу медиков: оглашают явки с повинной в КГБ

Минский городской суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении 21 обвиняемого в получении и дачи взяток.

Резонансное дело медиков в Мингорсуде начали слушать 19 августа 2019 года. В качестве обвиняемых – бывшие сотрудники системы Минздрава и предприниматели.

Все обвиняемые, за исключением генерального директора ОАО "Искамед" бизнесмена Сергея Шакутина, признали вину полностью либо частично.

Бизнесмен согласился дать показания в суде после того, как были допрошены все обвиняемые. Сегодня в суд пришла мать Шакутина, он улыбался и приветственно махал ей.

По ходатайству прокуроров, в суде оглашаются протоколы допросов свидетелей, а также явки с повинной, которые они писали на имя председателя КГБ. В частности, была зачитана явка с повинной бизнесмена, в которой он сообщает о взятках и подарках, которые он приносил. В ней фигурирует сумма в 2 тысячи долларов, а также спиртные напитки, конфеты.


Все обвиняемые уже были допрошены суде. На заседании начали читать материалы уголовного дела, в частности прокуроры начали оглашать расшифровку телефонных разговоров обвиняемых.

Государственное обвинение поддерживают два прокурора. Санкции статей, по которым предъявлено обвинение в получении получении взяток предусматривают длительные сроки наказания.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru