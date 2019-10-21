Возобновился суд по делу медиков: оглашают явки с повинной в КГБ

Резонансное дело медиков в Мингорсуде начали слушать 19 августа 2019 года. В качестве обвиняемых – бывшие сотрудники системы Минздрава и предприниматели.





Все обвиняемые, за исключением генерального директора ОАО "Искамед" бизнесмена Сергея Шакутина, признали вину полностью либо частично.





Бизнесмен согласился дать показания в суде после того, как были допрошены все обвиняемые. Сегодня в суд пришла мать Шакутина, он улыбался и приветственно махал ей.





По ходатайству прокуроров, в суде оглашаются протоколы допросов свидетелей, а также явки с повинной, которые они писали на имя председателя КГБ. В частности, была зачитана явка с повинной бизнесмена, в которой он сообщает о взятках и подарках, которые он приносил. В ней фигурирует сумма в 2 тысячи долларов, а также спиртные напитки, конфеты.









Все обвиняемые уже были допрошены суде. На заседании начали читать материалы уголовного дела, в частности прокуроры начали оглашать расшифровку телефонных разговоров обвиняемых.





Государственное обвинение поддерживают два прокурора. Санкции статей, по которым предъявлено обвинение в получении получении взяток предусматривают длительные сроки наказания.



