В Минске загорелась пиццерия в торговом центре "Галилео"
Пожар случился сегодня утром. Сообщение о возгорании поступило в 8:07. Сработала пожарная сигнализация.
Спасатели выехали в кафе «Васильки», расположенное на четвертом этаже ТРЦ «Галилео» около столичного железнодорожного вокзала.
На месте работники МЧС не обнаружили горения. Выяснилось, что сигнализация сработала на возгорание бытовой техники на кухне пиццерии «Пицца Темпо». Включилась автоматическая спринклерная система пожаротушения. В результате возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.
Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Пиццерия начинает работу только в 10 утра, сообщает МЧС.
Источник: reform.by
09:57 21/10/2019
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