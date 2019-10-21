Почему белорусы охотнее верят фейковым новостям и как это изменить?
Чем дольше власти будут игнорировать информационные угрозы, тем тяжелее могут быть последствия для страны.
Российское телевидение и пропагандистские интернет-ресурсы остаются главным источником информации для большинства белорусов, пишет zautra.by.
— Беларусь много десятилетий живет в российском информационном поле, даже на белорусских телеканалах национальный контент составляет менее 50%. Однако сегодня впервые за 25 лет у власти и независимых СМИ есть общая повестка – защита информационной безопасности страны, — заявила на форуме Media Literacy Solutions основатель Press Club Belarus Юлия Слуцкая.
Пример Украины показывает, к каким разрушительным последствиям может привести информационная война, а победить российскую пропаганду превентивно не получится.
Рубильник не работает
— Несмотря на то, что в Украине с началом агрессии были отключены российские телеканалы, а позже и соцсети («Вконтакте» и «Одноклассники»), влияние российской пропаганды на украинцев остается высоким, — рассказывает шеф-редактор сайта «Детектор медіа» Наталья Лигачева.
Многие украинцы продолжают смотреть российские каналы через спутниковое телевидение и YouTube. Кроме того, в стране работает 3 телеканала фактически принадлежащих Виктору Медведчуку, куму Путина. По словам эксперта, формально они принадлежат украинцам, но проводят откровенно пророссийскую информационную политику.
Не поменяло информационных предпочтений и отключение российского ТВ в Латвии.
— У Латвии нет денег на сильные СМИ – рынок рекламы маленький и делать такой контент, как российское ТВ, мы не можем. Многие латыши не знают, как зовут нашего премьер-министра, но знают Медведева и Шойгу, — рассказывает редактор отдела фактчекинга центра Re:Baltica Эвита Пуриня.
Запретительные меры малоэффективны. Отключение и цензурирование, наоборот, скорее подогревают интерес к запрещенному контенту. Прежде всего необходимо сосредоточится на разоблачении пропаганды и фактчекинге, считают эксперты.
Главная проблема фактчекинга
Впрочем, и здесь все непросто. Разоблачение фейков — долгая и кропотливая работа, результаты которой часто очень непросто донести до широкой публики.
— Пока вы будете разоблачать фейковую, пропагандистскую информацию она уже овладеет умами миллионов и их трудно будет переубедить в том, что это неправда, — говорит польский тележурналист Гжегож Навроцки.
С ним согласна и редактор отдела фактчекинга Балтийского центра журналистских расследований.
— Большинству людей не интересны факты, если их захватили эмоции. И эти скрупулезные разоблачения они просто не будут смотреть, — считает Эвита Пуриня.
По мнению экспертов, нужно искать формы и способы выхода на широкую аудиторию.
— Нужно показывать то, что людям интересно в повседневной жизни, а не только крупные политические события. Достучаться до них через проблемы, которые их беспокоят, а потом уже рассказывать и про остальное, — считает Эвита Пуриня.
Еще один эффективный способ выйти на массовую аудиторию — высмеивание пропаганды.
— Легкие сатирические тексты и видео, где с юмором разоблачают фейки и объясняют, что это абсурд и нелепица — самые просматриваемые. И чем смешнее, тем больше просмотров. В этом направлении надо работать, — считает Наталья Лигачева.
Медиаграмотность всей страны
Однако стоит учесть, что «борьбой с фейками» сегодня начинают заниматься и пропагандистские СМИ, утверждая, что пропаганда – это как раз расследования независимых медиа, ссылаясь на мнения псевдоэкспертов, сфабрикованные фото и видео. Учитывая финансовые возможности российского ТВ, далеко не факт, что доверие зрителей будет на стороне тех, кто говорит правду.
Крайне важно повышать медиаграмотность населения.
— Необходимо научить простых людей мыслить скептически, проверять новости в интернете и отличать факты от дезинформации, — говорит руководитель программы по критической грамотности Newswise (Великобритания) Виктория Бейкер.
Делать это нужно уже сегодня. Ведь чем дольше Беларусь будет игнорировать информационные угрозы, тем тяжелее могут быть последствия, считает эксперт.
Алексей Алексеев
09:53 21/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.