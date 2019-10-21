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Надо же: огромная акула затаилась под доской и напала на серфера

В прибрежных водах австралийского острова Бриби, штат Квинсленд, акула напала на 17-летнего серфера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кадр: Seven News

Инцидент произошел в четверг, 17 октября. Райли Браун (Riley Brown) занимался серфингом и ждал очередной волны, когда огромная акула сбила его с доски. Юноша быстро доплыл до берега и предупредил об опасности других серферов.

По словам Брауна, друг не поверил ему. Тогда австралиец показал поврежденную акулой доску: хищник оставил 40-сантиметровый след от зубов. «Со мной уже многие годы ничего подобного не случалось, — признается парень. — Меня это шокировало».


Серфер Брэд Хайлендс (Brad Highlands), который катается вместе с Брауном, подчеркнул, что подростку очень повезло. «Здорово, что акула не задела его ноги», — отметил он. Мужчина разместил предупреждающее сообщение об акуле в группе Bribie Island в Facebook. «Райли это изрядно потрясло, но в целом все нормально. Поплавает несколько дней в бассейне и окончательно придет в себя», — заключил Хайлендс в посте, пишет lenta.ru

Ранее в октябре сообщалось, что в прибрежных водах австралийского штата Новый Южный Уэльс огромная акула напала на серфера Майка Брутона (Mike Bruton). Австралиец утверждает, что хищник появился «из ниоткуда» и подбросил его в воздух. Серфер быстро доплыл до берега и не пострадал.
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