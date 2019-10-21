Фото: 38-я бригада





В учении задействованы российские и белорусские десантники. Всего — около 900 военнослужащих, 250 единиц боевой и специальной техники, более 10 вертолетов и самолетов, пишет tut.by





Руководит учением командующий силами специальных операций Вооруженных сил

Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.









Белорусские и российские десантники отработают десантирование, ведение разведывательно-боевых действий в тылу условного противника и стрельбу из всех огневых средств, состоящих на вооружении подразделений.



