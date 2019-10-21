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Под Брестом проходят белорусско-российские учения: 900 военных, 250 единиц техники

С 21 по 25 октября на полигоне «Брестский» пройдет активная фаза белорусско-российского батальонного учения, сообщили TUT.BY в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Фото: 38-я бригада

В учении задействованы российские и белорусские десантники. Всего — около 900 военнослужащих, 250 единиц боевой и специальной техники, более 10 вертолетов и самолетов, пишет tut.by

Руководит учением командующий силами специальных операций Вооруженных сил 
Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.


Белорусские и российские десантники отработают десантирование, ведение разведывательно-боевых действий в тылу условного противника и стрельбу из всех огневых средств, состоящих на вооружении подразделений.
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