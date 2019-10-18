Убийство Деда Хасана почти раскрыли

Выяснилось, что именно этой группировки принадлежало оружие, из которого расправились с главным мафиози. Раньше его использовали для устранения «вора в законе» Андрея Голубева (Скиф). Известен и примерный исполнитель. На роль «заказчика» следствие примеряет «вора в законе» Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский).





Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас показания разной степени откровенности дает целая группа членов «таганской» ОПГ, в том числе те, кто отвечал за наружное наблюдение и прослушивание переговоров; хранение огромного арсенала оружия; похищение и содержание заложников; исполнение убийств и т. д.





Лидер «таганских» Игорь Жирноклеев (Жирный) , якобы, тоже дает определенные показания. Очень охотно рассказывает о своих знакомых (из 1990-х-начала 2000-х) в МВД и спецслужбах, о деятельности других гангстеров. При этом всячески уменьшает свою роль во всех событиях. А про ликвидацию Деда Хасана вообще что-либо говорить категорически отказывается. Жирный полагает, что тогда ему в колонии исполнят «смертный приговор».









Однако для того, чтобы оперативники составили картину преступления, достаточно и показаний других участников ОПГ, а также заключений экспертов. Аслан Усоян получил смертельное ранение из спецназовского бесшумного автомата «Вал» 16 января 2013 года. Когда «вор в законе» входил в любимый ресторан «Старый фаэтон», снайпер открыл огонь с чердака дома напротив. Было установлено, что это же оружие использовалось в мае 2009 году при расстреле в Москве «вора в законе» Андрея Голубева (Скиф). «Таганские» гангстеры дают показания, что Жирный был крайне экономным человеком, поэтому использованные хорошие стволы порой приказывал не выбрасывать, а «консервировать» и прятать до лучших времен. Особенно, как в случае с такой диковинкой, как АС «Вал».









Как раз весной 2009 года шла «криминальная война» между кланом Асалана Усояна (Дед Хасан) с одной стороны и Тариела Ониани (Таро), Мераба Джангвеладзе — с другой. Скиф был на стороне Деда Хасана, а Жирноклеев на стороне Мераба. Причем Жирный старался не афишировать свое тесное сотрудничество с врагами влиятельного Усояна. Однако, Голубев об этом узнал, стал заниматься вопросом роли Жирного в этой «войне», и именно тогда его расстреляли киллеры. Оперативники полагают, что стрелком мог быть штатный киллер «таганских» Марат Янбухтин, который недавно уже получил 19 лет колонии за убийство адвоката Натальи Вавилиной.





Сог сно показаниям фигурантов дела и собранной информации, осенью 2010 года Жирноклеев дал отмашку своей бригаде по наружке установить наблюдение за Асланом Усояном. Из хранилища «таганских» было выдано оружие для нападения. В сентябре 2010 года Аслан Усоян был ранен киллером в центре Москвы. На роль стрелка сейчас примеряют того же Марата Янбухтина.









В конце 2012 года история повторилась. Вновь «таганская» «наружка» по отмашке Жирного начала следить за Дедом Хасаном. А в январе из запасников группировки был извлечен автомат «Вал», который использовали при ликвидации Скифа. Однако сыщики с точностью установили, что киллер не был членом «таганской» ОПГ. По оперативной информации, наемником являлся на тот момент действующий служащий одного из спецподразделений Украины. Его специально для этой операции пригласили в Москву.





Что касается заказчика покушения на Аслана Усояна в 2010 году и его убийства в 2013 году, то у членов следственной группы нет сомнений, что им являлся злейший враг Деда Хасана «законник» Мераб Джангвеладзе. Об этом говорит множество фактов, свидетельствует оперативная информация. Эти сведения подтвердили и результаты прослушек, официально поступившие из Италии. Местные карабинеры зафиксировали разговор времени проживания Мераба в Италии с находившимся в российской тюрьме Тариелом Ониани. Первый рассказывал о противостоянии с Усояном. На что Таро был короток: «Аннулируйте его и все проблемы исчезнут». После этого Мераб начал заниматься организацией покушения на Деда Хасана. Пока, впрочем, ниточка следствия обрывается на Жирноклееве. Есть все показания и доказательства, что по его приказу следили за «вором законом № 1», что Жирный лично передал «Вал» для покушения. А сам он «заказчика» пока называть отказывается.





Как уже сообщал «Росбалт», недавно Тариел Ониани был этапирован из Оренбурга в Москву. По информации источника агентства, он уже допрошен по делу об убийстве Деда Хасана.









В ходе расследования «дела таганских» может быть раскрыто и другое убийство —крайне влиятельного авторитета Максима Лазовского. В этом случае Жирноклеев сводил личные счеты. В начале-середине 1990-х годов был конфликт между «таганской» ОПГ и бригадой Хромого. Мало того, что последние вышли победителями, устранили ряд заметных «таганских»», так еще во время одной из «стрелок» Лазовский нанес несколько ударов по лицу Жирному. Тогда Жирноклеев не стал сводить счеты, поскольку Хромой был тесно связан с отдельными представителями спецслужб и чеченским ОПГ. Но затаил серьезную обиду. И только по прошествии длительного времени решил отомстить. В 2000 году Хромого расстрелял киллер при выходе из церкви в селе Успенское Одинцовского района Московской области. Оперативники считают, что исполнителем был Марат Янбухтин, а действовал он по приказу Жирного. (Росбалт, 18.10.2019, Александр Горячев)