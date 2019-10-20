Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Италии дальнобойщик из Беларуси ранил ножом коллегу

Ссора между двумя дальнобойщиками из Беларуси на АЗС в Ломбардии привела к ножевому ранению одного из них. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Инцидент произошел на автостраде А1 у коммуны Сан-Дзеноне-аль-Ламбро недалеко от Милана примерно в 18.00 в минувшую пятницу. По первой информации, между двумя водителями, работающими в одной компании, возник конфликт по пока не установленной причине. Их развел в стороны третий. Однако затем один из участников ссоры забрался в грузовик, взял нож и ударил им своего оппонента в спину. 33-летний мужчина упал на землю. Его срочно доставили в больницу Милана. Нападавший был задержан полицейским патрулем.
Belmir.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru