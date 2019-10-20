В Италии дальнобойщик из Беларуси ранил ножом коллегу
Ссора между двумя дальнобойщиками из Беларуси на АЗС в Ломбардии привела к ножевому ранению одного из них. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Инцидент произошел на автостраде А1 у коммуны Сан-Дзеноне-аль-Ламбро недалеко от Милана примерно в 18.00 в минувшую пятницу. По первой информации, между двумя водителями, работающими в одной компании, возник конфликт по пока не установленной причине. Их развел в стороны третий. Однако затем один из участников ссоры забрался в грузовик, взял нож и ударил им своего оппонента в спину. 33-летний мужчина упал на землю. Его срочно доставили в больницу Милана. Нападавший был задержан полицейским патрулем.
08:49 21/10/2019
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Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.