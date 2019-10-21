Фото станции «Парк Чалюскінцаў» собрало 703 лайков. Снимки попали в книгу канадского фотографа
Несколько фото минских станций метро попали в книгу канадского фотографа Кристофера Хервига, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на издательство, где был выдан сборник фотографий Хервига.
Фотограф из Канады давно интересуется архитектурными особенностями, характерными для Советского Союза. Перед сборником «Станции советского метро», у него вышла книга об автобусных остановках в городах бывшего СССР. И если в первом томе нет белорусской столицы, то во второй попали сразу две станции минского метрополитена — «Парк Чалюскінцаў» и «Кастрычніцкая».
— На своем пути Хервиг схватывает отдельные элементы, которые составляют этот уникальный советский опыт: неон, бетон, эскалаторы, вывески, мозаика и рельефные скульптуры – все это создает незабываемо яркую карту советского метро, – пишут о творчестве фотографа в аннотации сборника.
Помимо книги, снимки Минского метро можно увидеть на странице Кристофера Хервига в Instagram.
Отметим, что на момент написания этой заметки фото станции «Парк Чалюскінцаў» собрала 703 лайков, «Кастрычніцкай» – 321.
08:05 21/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.