Новость о том, что срочную службу в армии включат в страховой стаж, вызвала бурную реакцию сети, пишет «Салiдарнасць»





Как сообщают в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. «Пакет мотивационных мер представлен президенту и одобрен», — отмечают в ведомстве.





При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.





Новость тут же вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. «Сколько лет чиновникам понадобилось, чтобы понять очевидные вещи?» -- вопрошают белорусы.





В целом люди поддержали решение властей. Но предложили и свои варианты:





«Давайте квартиры дембелям. Сами бегать от призывников будете».





«Я б вообще армию отменил».









«Надо не просто включать армейскую службу в страховой стаж, а считать год за два, как моложавым военпенсам. Чем они лучше сержантов и рядовых?»





Другие же интересуются:





«Пенсию мне тоже пересчитают и доплатят за все время, где меня кинуло государство?»





Тем не менее очень многих возмутило, что декретный отпуск решили не включать в страховой стаж.





«Вот сначала рожай много детей, а потом остаться без пенсии. Прекрасно!»





«3,6,9 лет по сравнении с полутора годами в армии! Женщины теряют больше, и к пенсии окажется только социальная».





«Перестаньте рожать -- и очень быстро декретный включат в страховой стаж».





«Ну и призывайте дальше к увеличению рождаемости, с таким отношением в скором времени в армии служить будет некому. Страна для жизни».





«Что тут комментировать? На носу две «избирательные» компании. Через год-два бюджет ляжет и все отыграют обратно...»Белорусы ответили на предложения Минобороны.





Новость о том, что срочную службу в армии включат в страховой стаж, вызвала бурную реакцию сети, пишет «Салiдарнасць».





Как сообщают в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. «Пакет мотивационных мер представлен президенту и одобрен», — отмечают в ведомстве.





При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.





Новость тут же вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. «Сколько лет чиновникам понадобилось, чтобы понять очевидные вещи?» -- вопрошают белорусы.





В целом люди поддержали решение властей. Но предложили и свои варианты:





«Давайте квартиры дембелям. Сами бегать от призывников будете».





«Я б вообще армию отменил».





«Надо не просто включать армейскую службу в страховой стаж, а считать год за два, как моложавым военпенсам. Чем они лучше сержантов и рядовых?»





Другие же интересуются:





«Пенсию мне тоже пересчитают и доплатят за все время, где меня кинуло государство?»





Тем не менее очень многих возмутило, что декретный отпуск решили не включать в страховой стаж.





«Вот сначала рожай много детей, а потом остаться без пенсии. Прекрасно!»





«3,6,9 лет по сравнении с полутора годами в армии! Женщины теряют больше, и к пенсии окажется только социальная».





«Перестаньте рожать -- и очень быстро декретный включат в страховой стаж».





«Ну и призывайте дальше к увеличению рождаемости, с таким отношением в скором времени в армии служить будет некому. Страна для жизни».





«Что тут комментировать? На носу две «избирательные» компании. Через год-два бюджет ляжет и все отыграют обратно...»