«Давайте квартиры дембелям. Сами бегать от призывников будете»
Белорусы ответили на предложения Минобороны.
Новость о том, что срочную службу в армии включат в страховой стаж, вызвала бурную реакцию сети, пишет «Салiдарнасць».
Как сообщают в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. «Пакет мотивационных мер представлен президенту и одобрен», — отмечают в ведомстве.
При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.
Новость тут же вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. «Сколько лет чиновникам понадобилось, чтобы понять очевидные вещи?» -- вопрошают белорусы.
В целом люди поддержали решение властей. Но предложили и свои варианты:
«Давайте квартиры дембелям. Сами бегать от призывников будете».
«Я б вообще армию отменил».
«Надо не просто включать армейскую службу в страховой стаж, а считать год за два, как моложавым военпенсам. Чем они лучше сержантов и рядовых?»
Другие же интересуются:
«Пенсию мне тоже пересчитают и доплатят за все время, где меня кинуло государство?»
Тем не менее очень многих возмутило, что декретный отпуск решили не включать в страховой стаж.
«Вот сначала рожай много детей, а потом остаться без пенсии. Прекрасно!»
«3,6,9 лет по сравнении с полутора годами в армии! Женщины теряют больше, и к пенсии окажется только социальная».
«Перестаньте рожать -- и очень быстро декретный включат в страховой стаж».
«Ну и призывайте дальше к увеличению рождаемости, с таким отношением в скором времени в армии служить будет некому. Страна для жизни».
«Что тут комментировать? На носу две «избирательные» компании. Через год-два бюджет ляжет и все отыграют обратно...»Белорусы ответили на предложения Минобороны.
Новость о том, что срочную службу в армии включат в страховой стаж, вызвала бурную реакцию сети, пишет «Салiдарнасць».
Как сообщают в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. «Пакет мотивационных мер представлен президенту и одобрен», — отмечают в ведомстве.
При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.
Новость тут же вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. «Сколько лет чиновникам понадобилось, чтобы понять очевидные вещи?» -- вопрошают белорусы.
В целом люди поддержали решение властей. Но предложили и свои варианты:
«Давайте квартиры дембелям. Сами бегать от призывников будете».
«Я б вообще армию отменил».
«Надо не просто включать армейскую службу в страховой стаж, а считать год за два, как моложавым военпенсам. Чем они лучше сержантов и рядовых?»
Другие же интересуются:
«Пенсию мне тоже пересчитают и доплатят за все время, где меня кинуло государство?»
Тем не менее очень многих возмутило, что декретный отпуск решили не включать в страховой стаж.
«Вот сначала рожай много детей, а потом остаться без пенсии. Прекрасно!»
«3,6,9 лет по сравнении с полутора годами в армии! Женщины теряют больше, и к пенсии окажется только социальная».
«Перестаньте рожать -- и очень быстро декретный включат в страховой стаж».
«Ну и призывайте дальше к увеличению рождаемости, с таким отношением в скором времени в армии служить будет некому. Страна для жизни».
«Что тут комментировать? На носу две «избирательные» компании. Через год-два бюджет ляжет и все отыграют обратно...»
19:20 20/10/2019
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Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.