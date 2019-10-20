Рейтинг строится по метрике вовлеченности, то есть сумме всех пользовательских реакций: лайков и комментариев (для большинства соцсетей также учитывается количество репостов, но в YouTube их нет). В отличие от привычных рейтингов по количеству подписчиков или просмотров, вовлеченность менее подвержена накруткам и измеряет реальный, активный интерес людей к контенту. Для расчета проанализировано более 130 млн публикаций в русскоязычном сегменте YouTube в сентябре 2019 года.





Первое место в топ-20 досталось Wylsacom. Его канал собрал рекордное количество комментариев – 2,3 млн. Это максимум за всю историю рейтинга. И еще 3,8 млн лайков сверху. При этом аудитория у Вилсы «всего» 7,6 млн человек (для сравнения у Like Nastya Vlog – 32,1 млн подписчиков, а вовлеченность за сентябрь – 1,2 млн). В чем же секрет прорыва? В большинстве постов канала анонсируются рекламные конкурсы с простой механикой – лайкни, прокомментируй, подпишись, выиграй айфон/наушники и т.п. С таким «допингом» видео и собирают под 300 тыс. комментариев. «Чистой» победу Вилсы в Топ-20 не назовешь.





На втором месте топа русскоязычного YouTube по вовлеченности – челленджер под ником А4. Он стабильно показывает высокие результаты: летом 2019 года не опускался ниже 4 места, а в мае даже смог подняться на первое. В сентябре вовлеченность на его канале составила 3,8 млн реакций. Это видеоблог ведет белорус Влад Бумага.





На третьем месте – один из самых популярных летсплееров YouTube под ником Аид [VyacheslavOO]. Большинство видео на его канале посвящены прохождению игры Minecraft. Несмотря на юный возраст (блогер его скрывает, но фанаты называют цифру 21), Вячеслав стоял у истоков жанра летсплея, свой первый ролик он опубликовал еще в 2012 году. В сентябре Аид получил от пользователей 3,1 млн лайков и комментариев.